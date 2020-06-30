كريم فهمي عن صورة من طفولته: مين ده؟

شارك الفنان كريم فهمي جمهوره بصورة من فترة طفولته، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشر كريم الصورة من خلال خاصية "ستوري" وعلق عليها :" مين ده؟"

يذكر أن كريم فهمي شارك

Advertisements

في الدراما الرمضانية الماضية من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" بمشاركة مجموعة مميزة من نجوم الدراما أبرزهم "ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوين بدر، ليلى عز العرب، إيمان السيد، سليمان عيد" من تأليف: عمرو محمود ياسين، إخراج:مصطفى فكري.

ومازال يستكمل تصوير أحدث أفلامه السينمائية بعنوان "ديدو" الذي توقف لفترة بسبب وباء كورونا، بمشاركة عدد من النجوم"بيومي فؤاد، حمدي المرغني، أحمد ثروت، ميريت عمر الحريري، هدى المفتي"، من تأليف:كريم فهمي، إخراج:عمر صلاح.