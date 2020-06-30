شارك الفنان كريم فهمي جمهوره بصورة من فترة طفولته، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
نشر كريم الصورة من خلال خاصية "ستوري" وعلق عليها :" مين ده؟"
يذكر أن كريم فهمي شارك
ومازال يستكمل تصوير أحدث أفلامه السينمائية بعنوان "ديدو" الذي توقف لفترة بسبب وباء كورونا، بمشاركة عدد من النجوم"بيومي فؤاد، حمدي المرغني، أحمد ثروت، ميريت عمر الحريري، هدى المفتي"، من تأليف:كريم فهمي، إخراج:عمر صلاح.
كانت هذه تفاصيل خبر كريم فهمي عن صورة من طفولته: مين ده؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.