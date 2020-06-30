فيديو..أبرز الإصدارات الغنائية الوطنية بعد نجاح ثورة 30 يونيو

تحل اليوم الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، والتي ثار الشعب فيها على حكم الإخوان، وارتفعت الروح الإيجابية له ببعض الأغنيات التي تم تقديمها خلال تلك الفترة ومابعدها.

أرّخ عدد كبير من نجوم الغناء العربي هذا اليوم العظيم بأعمالهم الغنائية أبرزهم عمرو دياب والذي قدم أغنية "بلاش تبعد"والتي طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:تامر حسين، ألحان:تامر علي، توزيع:شريف مكاوي.

وتضمنت الأغنية رسالة من مصر إلى

مواطنيها بشكل غنائي وموسيقي مميز.

وأعاد الفنان محمد حماقي أغنية "بلادي" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، التي طرحها عام 1967، كلمات محسن الخياط وألحان بليغ حمدى وقدمها حماقي بشكل موسيقي وغنائي مختلف من توزيع:خالد علي، عام في شهر يوليو 2013، وطرحها عبر "يوتيوب".

Advertisements

أحيا الفنان مصطفى كامل بالأوبريت الشهير "تسلم الأيادي" مع مجموعة

فنية مميزة أبرزهم "إيهاب توفيق، حكيم، غادة رجب، هشام عباس، بوسي، خالد عجاج"، من كلمات وألحان:مصطفى كامل، توزيع:أحمد عادل، وسجلت أكثر من 14 مليون مشاهدة.

قدم الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنيته الشهيرة "بشرة خير" في 2014 التي حصلت على نجاح جماهيري ضخم فور صدورها، وحققت أكثر من 400 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان:عمرو مصطفى، توزيع: توما.

قدمت الفنانة آمال ماهر أغنية "يامصريين" في 2013، التي احتوت على رسالة ايجابية للشعب المصري بعد أحداث الثورة، كتبها :تامر حسين، ومن ألحان:عمرو مصطفى.