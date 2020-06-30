تحل اليوم الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، والتي ثار الشعب فيها على حكم الإخوان، وارتفعت الروح الإيجابية له ببعض الأغنيات التي تم تقديمها خلال تلك الفترة ومابعدها.
أرّخ عدد كبير من نجوم الغناء العربي هذا اليوم العظيم بأعمالهم الغنائية أبرزهم عمرو دياب والذي قدم أغنية "بلاش تبعد"والتي طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:تامر حسين، ألحان:تامر علي، توزيع:شريف مكاوي.
وتضمنت الأغنية رسالة من مصر إلىمواطنيها بشكل غنائي وموسيقي مميز.
وأعاد الفنان محمد حماقي أغنية "بلادي" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، التي طرحها عام 1967، كلمات محسن الخياط وألحان بليغ حمدى وقدمها حماقي بشكل موسيقي وغنائي مختلف من توزيع:خالد علي، عام في شهر يوليو 2013، وطرحها عبر "يوتيوب".
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قدم الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنيته الشهيرة "بشرة خير" في 2014 التي حصلت على نجاح جماهيري ضخم فور صدورها، وحققت أكثر من 400 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان:عمرو مصطفى، توزيع: توما.
قدمت الفنانة آمال ماهر أغنية "يامصريين" في 2013، التي احتوت على رسالة ايجابية للشعب المصري بعد أحداث الثورة، كتبها :تامر حسين، ومن ألحان:عمرو مصطفى.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو..أبرز الإصدارات الغنائية الوطنية بعد نجاح ثورة 30 يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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