الخليج 365الثلاثاء 2020/6/30 07:26 م بتوقيت أبوظبي
انتهى الكينج محمد من تصوير الفيديو كليب الخاص بأغنية "الناس في بلادي" التي أنتجت خصيصا للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.
وقال المنتج المصري مصطفى إسماعيل، إنه يتم حاليا وضع اللمسات النهائية على الكليب من مونتاج ومكساج، استعدادا لطرحه.
وأضاف أنه من المقرر طرح الأغنية الجديدة، الجمعة، 3 يوليو 2020، وهي إهداء للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري.
أغنية "الناس في بلادي" من كلمات الشاعر الكبير الراحل عبدالرحمن الأبنودي، والحان محمد رحيم وإنتاج الشركة العالمية مصطفى إسماعيل.
يشار إلي أن المنتج مصطفى إسماعيل تعاون مؤخرا مع الفنانة أصالة في أغنية "الحب والسلام" التي سيتم طرحها خلال أيام، وهي عمل غنائي مصور على طريقة الفيديو كليب يدعو للتفاؤل في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد منير يحيي ذكرى ثورة 30 يونيو بـ"الناس في بلادي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.