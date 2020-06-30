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محمد منير يحيي ذكرى ثورة 30 يونيو بـ"الناس في بلادي"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن

الخليج 365

الثلاثاء 2020/6/30 07:26 م بتوقيت أبوظبي

انتهى الكينج محمد من تصوير الفيديو كليب الخاص بأغنية "الناس في بلادي" التي أنتجت خصيصا للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو. 

وقال المنتج المصري مصطفى إسماعيل، إنه يتم حاليا وضع اللمسات النهائية على الكليب من مونتاج ومكساج، استعدادا لطرحه. 

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وأضاف أنه من المقرر طرح الأغنية الجديدة، الجمعة، 3 يوليو 2020، وهي إهداء للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري. 

أغنية "الناس في بلادي" من كلمات الشاعر الكبير الراحل عبدالرحمن الأبنودي، والحان محمد رحيم وإنتاج الشركة العالمية مصطفى إسماعيل.  

يشار إلي أن المنتج مصطفى إسماعيل تعاون مؤخرا مع الفنانة أصالة في أغنية "الحب والسلام" التي سيتم طرحها خلال أيام، وهي عمل غنائي مصور على طريقة الفيديو كليب يدعو للتفاؤل في ظل انتشار .

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