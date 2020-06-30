مستشار السيسي يكشف الحالة الصحية لرجاء الجداوي

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لشؤون الصحة والوقاية، إن حالة الفنانة رجاء الجداوي التي تخضع للعلاج من فيروس كورونا المستجد غير مستقرة، وأنه يتمنى لها الشفاء وعبور هذه الأزمة.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يعرض على قناة "الحدث اليوم" أن أميرة مختار نجلة الفنانة رجاء الجداوي تواصلت معه للتعرف على تطورات الحالة الصحية لوالدتها.





وأوضح أن حالة الجداوي غير مستقرة وأنه يتابع التطورات مع أطباء مستشفى أبوخليفة للعزل الصحي بمحافظة الإسماعيلية.

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وكان رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في وزارة الصحة المصرية الدكتور حسام حسني قد أعلن في وقت سابق أن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي ليست جيدة.

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي (81 عاما) شعرت بأعراض كورونا عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أذيع في رمضان 2020، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل تبين إيجابية العينة وثبوت إصابتها بالفيروس.





وفي 24 مايو/أيار الماضي، نقلت الجداوي إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية المصرية، وتم حقنها بجرعتين من بلازما المتعافين من كورونا.