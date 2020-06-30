شكرا لقرائتكم خبر عن جيرارد بتلر يتناول السوشي في ماليبو متجاهلا الإجراءات الاحترازية لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجم جيرارد بتلر وهو يدخل لمطعم سوشي ليتناول الوجبة التي تعتبر واحدة من أشهر الوجبات العالمية حاليا وذلك في إحدي المطاعم في ماليبو بكاليفورنيا، وظهر بتلر وهو يرتدي جاكت من الجلد، متجاهلا قواعد السلامة من فيروس كورونا حيث لم يرتدي الكمامة.

من جانب آخر يلعب النجم العالمي جيرارد بتلر دور عميل سرى فى فيلم الإثارة "قندهار" وهو الفيلم الذى يكتب السيناريو الخاص به ضابط المخابرات العسكرية السابق ميتشيل لافورتون، بناءً على تجاربه فى وكالة الاستخبارات الدفاعية فى أفغانستان.

الفيلم شارك فى سوق مهرجان كان السينمائى والذى بدأت فعالياته الأسبوع الماضي أونلاين ويتولى إخراجه ريك رومان مخرج فيلم جيرارد الأخير Angel Has Fallen.

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شارك جيرارد فى بطولة "Angel Has Fallen" عدد من النجوم أبرزهم مورجان فريمان وبيبيه بيرابو وجادا بينكت سميث و سابير ازولاى، والفيلم من إخراج ريك رومان والذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع روبرت مارك كامين، مات كوك، كريتون روتنبرجر، كاترين بنديكت، كريتون روتنبرجر.

وتدورأحداث الفيلم تكملة للجزء الثانى من الفيلم، حيث وجد عميل الخدمة السرية مايك بانينج نفسه مشتبها به فى محاولة اغتيال الرئيس الأمريكى.