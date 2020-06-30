شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر الأغنيات الوطنية التي عبرت عن فرحة الشعب المصري بثورة 30 يونيو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الثلاثاء، الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، والذى يعتبره المصريين عيد يحتفلون خلاله برحيل جماعة الإخوان الإرهابية وحكم المعزول محمد مرسى، وتحرير مصر من أيدى هذه الجماعة الفاشية، وارتبطت الثورة بعدد من الأغنيات الوطنية التي أطلقها نجوم الغناء والطرب بعد نجاحها وأبرزن قوة الشعب المصرى وجيشه وشرطته، ومن خلال هذ التقرير نقدم أبرز هذه الأغنيات.





"تسلم الأيادى"تعد أغنية "تسلم الأيادى" أشهر الأغنيات التي لها بصمة في قلوب المصريين، والتي أهداها صناعها للجيش المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى، والأغنية من غناء حكيم، مصطفى كامل، خالد عجاج، هشام عباس، سومة، غادة رجب، بوسى، إيهاب توفيق، وهى من تأليف وألحان مصطفى كامل.





"بشرة خير" تعتبر أغنية "بشرة خير" أكثر الأغانى المحببة لدى الشعب المصرى والتي حازت على شهرة عالمية أيضا وحققت نجاحا كبيرا ونسبة مشاهد عالية بسبب المشاهد التي أحتوتها لمختلف جموع المصريين في مشاهد رقص طريف، وهى من غناء المطرب الاماراتى حسين الجسمى، وكلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى.





"تسلم ايدينك"لا خلاف على أن المطرب حسين الجسمى يعشق مصر وشعبها، ودائما يقف معهم في أفراحهم وأحزانهم ويخصص أغنيات وطنية دائما لمصر، ورغم أن أغنية "تسلم ايدينك" التي أطلقت احتفالا بعيد تحرير سيناء قبل وقوع الثورة، إلا إنها نالت صدى كبير بعد الثورة وهى من كلمات نادر عبدالله، وألحان وليد سعد.

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"يا مصريين"قدمت النجمة آمال ماهر أغنية وطنية حملت اسم "يا مصريين" من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى، والتي حققت نجاح كبير وأحبها الجميع، كما أن عمرو مصطفى قام بتسجيلها مرة أخرى بصوته بسبب النجاحا لذى حققته





"طوبة فوق طوبة"كما قدمت المطربة آمال ماهر أغنية وطنية أخرى بعنوان "طوبة فوق طوبة"، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، وحققت نجاح كبيرا أيضا.





"تحية للشعب المصري"قدم الفنان حمادة هلال أغنية تحية للشعب المصري، عقب ثورة 30 يونيو إهداءً للمشاركين بالثورة ولرجال الجيش والشرطة، وهي من كلمات وألحان محمد جمعة.