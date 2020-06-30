شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا تحتفل بعيد ميلاد والدتها: شكرا لحبك ودعمك غير المشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية دوا ليبا أن تسترجع ذكرياتها و تكشف عن عدد من صورها التي تنوعت بين قديمة وحديثة إضافة لبعض الصور التي التقطت لدوا ليبا من أيام الطفولة من البوم عائلتها و ذلك احتفالا بعيد ميلاد والدتها .

حيث نشرت دوا ليبا البالغة من العمر ( 24 عام) علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " و التي تضم اكثر من 47.6 مليون شخص عدد كبير من الصور التي جمعتها بوالدتها ، فبعضها علي الشاطئ حيث كانت دوا ليبا في مرحلة الطفولة و كانت والدتها تدللها وأخرى وهي بجانبها في حمام السباحة ، أيضا هناك عدد من صورهن من الحفلات و السهرات .

علقت دوا ليبا علي الصور فكتبت : " عيد ميلاد سعيد لأمي الجميلة ، أعز صديقاتي ، دائما ما تكون الأخيرة على حلبة الرقص ، فهي مرحة ، محبة ، حلوة ، مضحكة ولكن أبعد من كل ذلك ، هي أقوى امرأة في حياتي .. نحن جميعا محظوظون لأنك تقويدنا خلال الحياة بحبك ودعمك غير المشروطين ، أحبك ، نحن نحبك ..انتي ملكتنا" .





يذكر أن دوا ليبا أعلنت مؤخرا تأثرها بمقتل جورج فلويد ذو الأصول الإفريقية "غير المسلح" والذي قتل علي يد أحد ضباط الشرطة في ولاية مينيسوتا هذا الأسبوع، والذي ظهر فلويد في لقطات الفيديو المرعبة وهو يقول إنه لا يستطيع التنفس، حيث كشفت دوا ليبا عن موقفها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" ، وكتبت دوا ليبا: " بالتأكيد يجب أن تكون هذه هي نقطة التحول عندما نواجه جميعا وحشية الشرطة التي ظهرت في الفيديو ليراها الجميع، بالتأكيد هذا عندما نقول " STOP "، ولن نتسامح مع أي أجيال أخرى من الأمريكيين ذوات البشرة السوداء والأشخاص الملونين الذين يعيشوا في حالة خوف من أولئك الذين يجب أن يقوموا بحمايتهم " .

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