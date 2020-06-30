شكرا لقرائتكم خبر عن "يوم جديد وجميل".. نسرين طافش بجلسة تصوير جديدة خلال إجازتها الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة نسرين طافش جمهورها بأحدث جلسة تصوير لها خلال استمتاعها بقضاء أجازتها الصيفية، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها قائلة :"انه يوم جديد و جميل .. لم يسبق لي ان عشت هذا اليوم مسبقا..يومكم سلام و سعادة ".



نسرين طافش

وكانت نسرين طافش قد شاركت متابعيها بأحدث صور لها خلال ممارسة رياضة اليوجا، والتي أظهرت بها رشاقتها ومرونتها خلال التمارين، وعلقت على الصور عبر موقع "إنستجرام"، قائلة: "الأمر لا يتعلق بكونك جيدًا في شيء ما.. بل بكونك جيدًا مع نفسك.. وقت اليوجا وقتي الخاص".





وتفاعلت الفنانة السورية نسرين طافش مع الجمهور بإحدى خواطرها التى اعتادت على مشاركتها مع متابعيها عبر منصات السوشيال ميديا، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "لا تخبروا الناس بكل شىء جميل تملكونه أو ستفعلونه أو تعيشونه.. شاركوهم بما ينفعهم واحتفظ لنفسك بما ينفعك.. يوم مشرق جميل وحنون على الجميع".

يشار إلى أنه بينما تحرص الفنانة نسرين طافش دوماً على مشاركة متابعيها لحظاتها وكيفية معيشتها فى ظل فيروس كورونا، سواء من خلال نصائحها لمتابعيها حول الكيفية التى يقضون بها وقتهم أو من خلال فيديوهات لايف تقوم بنشرها، فإنها قد نشرت قبل أيام، عدة صور لها مع أصدقائها أثناء استمتاعهم على الشاطئ خلال نزهة لم ينسوا فيها ارتداء الكمامة مثلما ظهر خلال الصور التى نشرتها نسرين عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام.

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