باسم السمرة يستأنف "ساعة شيطان" في هضبة المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

بعد قرار دولة رئيس مجلس الوزراء المصري برفع الحظر، قررت الشركة المنتجة لفيلم "ساعة شيطان" بطولة باسم السمرة، باستئناف التصوير بعد توقف دام عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.



الفيلم يشارك في بطولته باسم سمرة، محمد عز، مصطفى أبو سريع، مي القاضي، اسلام ابراهيم، أحمد سلطان، نانسي صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، ومن اخراج ابرام نشأت.

ينتمي الفيلم لنوعية التشويق والإثارة وتدور أحداثه حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس متمثل في تطبيق الكتروني خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويرشدهم إلى الهاوية.

وقد المنتج الفني للفيلم، إنه تم استئناف تصوير الفيلم صباح اليوم داخل إحدى فيلات هضبة المقطم شرق القاهرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بين فريق العمل أمام وخلف الكاميرا، وخلال أسبوعين سيدخل الفيلم مرحلة المونتاج استعدادا لتحديد موعد عرضه.