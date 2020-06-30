هشام عبدالخالق لمصراوي: "أزمة الشرنوبي وسارة الطباخ أمام القضاء وما يحكم به نافذ على الجميع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال المنتج هشام عبدالخالق نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، إن الاجتماع الذي عقدته اللجنة الثلاثية للنقابات الثلاثة التمثيلية والسينمائية والموسيقية، بشأن الخلاف القائم بين المنتجة سارة الطباخ والفنان محمد الشرنوبي، انتهى.

وأكد "عبدالخالق" في تصريح خاص لمصراوي، أنه جرى العرف في لجنة الشكاوي، أننا ننسحب أمام ما يتداوله القضاء.

وتابع: "يعني هما مادام رايحين للمحكمة إحنا مش هنفصل في الشكاوي، بما إن الأطراف بيلجأوا لينا فإحنا بنديهم قرارنا، لكن لما يبقى فيه محكمة يروح ليها، لأنها أعلى وده قانون ونافذ على الكل، واللي بيحكم هو القضاء فقراراته بتتنفذ علينا".

وأوضح أنهم اتخذوا قرار برفع أيديهم عن القضية، متابعا: "ما ينفعش يروح للقضاء ويجي عندنا، ويبقى فيه هناك حكم وعندنا حكم، والقضية خلاص أدام القضاء يحكم فيها".

Advertisements

يذكر أن اللجنة الثلاثية المكونة من غرفة صناعة السينما، نقابة السينمائيين، ونقابة الفنون التمثيلية بحضور عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات، اجتمعت لبحث الشكوى الجديدة التي قدمتها سارة الطباخ مالكة شركة ايرث برودكشن ضد الفنان محمد الشرنوبي.

وقد قدم الشرنوبي، ما يفيد أنه رفع دعوى قضائية على شركة إيرث برودكشن لفسخ العقد لعدم إلتزام الشركة بإلتزماتها الواردة في العقد فقد قررت اللجنة الثلاثية برفض طلب إيقاف الفنان لعدم اختصاص اللجنة حيث ان القضية أمام القضاء الآن

وبذلك القرار يسمح للفنان محمد الشرنوبي مزاولة مهنته التمثيلية منفرداً بدون أي قيود أخرى من شركة ايرث برودكشن التي تديرها سارة السيد الطباخ لحين حكم القضاء.