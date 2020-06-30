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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قال المنتج هشام عبدالخالق نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، إن الاجتماع الذي عقدته اللجنة الثلاثية للنقابات الثلاثة التمثيلية والسينمائية والموسيقية، بشأن الخلاف القائم بين المنتجة سارة الطباخ والفنان محمد الشرنوبي، انتهى.
وأكد "عبدالخالق" في تصريح خاص لمصراوي، أنه جرى العرف في لجنة الشكاوي، أننا ننسحب أمام ما يتداوله القضاء.
وتابع: "يعني هما مادام رايحين للمحكمة إحنا مش هنفصل في الشكاوي، بما إن الأطراف بيلجأوا لينا فإحنا بنديهم قرارنا، لكن لما يبقى فيه محكمة يروح ليها، لأنها أعلى وده قانون ونافذ على الكل، واللي بيحكم هو القضاء فقراراته بتتنفذ علينا".
وأوضح أنهم اتخذوا قرار برفع أيديهم عن القضية، متابعا: "ما ينفعش يروح للقضاء ويجي عندنا، ويبقى فيه هناك حكم وعندنا حكم، والقضية خلاص أدام القضاء يحكم فيها".
يذكر أن اللجنة الثلاثية المكونة من غرفة صناعة السينما، نقابة السينمائيين، ونقابة الفنون التمثيلية بحضور عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات، اجتمعت لبحث الشكوى الجديدة التي قدمتها سارة الطباخ مالكة شركة ايرث برودكشن ضد الفنان محمد الشرنوبي.
وقد قدم الشرنوبي، ما يفيد أنه رفع دعوى قضائية على شركة إيرث برودكشن لفسخ العقد لعدم إلتزام الشركة بإلتزماتها الواردة في العقد فقد قررت اللجنة الثلاثية برفض طلب إيقاف الفنان لعدم اختصاص اللجنة حيث ان القضية أمام القضاء الآن
وبذلك القرار يسمح للفنان محمد الشرنوبي مزاولة مهنته التمثيلية منفرداً بدون أي قيود أخرى من شركة ايرث برودكشن التي تديرها سارة السيد الطباخ لحين حكم القضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر هشام عبدالخالق لمصراوي: "أزمة الشرنوبي وسارة الطباخ أمام القضاء وما يحكم به نافذ على الجميع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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