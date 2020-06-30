"لما يمشي صحونا".. رامز أمير يستعيد ذكريات ثورة 30 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

استعاد الفنان رامز أمير، ذكريات ثورة 30 يونيو، بصورة من ميدان التحرير، تجمعه بصديقه الفنان أحمد حاتم.

وعلق عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "صورة بعنوان، لما يمشي صحونا، يوم 30 يونيو 2013، كل سنة وأم الدنيا بخير، وتحيا مصر".

وشارك الفنان رامز أمير، في سباق دراما رمضان 2020، بمسلسل "الاختيار"، الذي حقق نجاحا كبيرا، وهو يحكي مسيرة الشهيد البطل أحمد المنسي، وعدد من أبطال ورجال القوات المسلحة.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، أشرف مصيلحي، وعدد من نجوم الشرف، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.