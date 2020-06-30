خاص| بطل فيلم "ستاشر" يكشف عن صلة قرابة تجمعه بالفنان محمود حميدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف سيف الدين حميدة بطل فيلم"ستاشر" الذي تم اختياره للمشاركة بمسابقة الأفلام الروائية القصيرة بمهرجان كان السينمائى، عن صلة قرابة تجمعه والفنان محمود حميدة، وأن كان ليس على تواصل معه.

سيف تحدث عن الصلة التي تجمعه والفنان الكبير في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، وقال :" الفنان محمود حميدة ابن عم جدي لوالدي واسمه (سيد)، وأن كنا لسنا على تواصل عائلي، ولم أسعى للكشف عن صلة القرابة هذه، لرغبتي في أن أبدا طريقي بالاعتماد علي نفسي، إذ أدرس في أكاديمية الفنون وشاركت في عدة عروض مسرحية، وبتوفيق من الله كان من حسن حظي أن يكون أول فيلم أشارك في بطولته يتم اختياره بمهرجان كان.

وعن السبب في كشفه لصلة القرابة حاليا، يقول ،:" أريد فيه أن أراه، و أن يحتضني أسريا فقط بعيدا عن أي مصالح فنية، ويكفيني الدعم النفسي منه، وأقول هذا وأنا أعلم اهتمامه بمتابعة عروض الشباب المسرحية، وتشجيعه لهم".

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سيف سبق وكشف ل"الخليج 365" ان مشاركته في فيلم "ستاشر" جاءت بالصدفة، ويؤدي به شخصية "أدم".

فيلم "ستاشر" يعد أول فيلم مصرى قصير يرشح للسعفة الذهبية فى تاريخ المهرجان، وذلك خلال دورة 2020، والذي تم إلغائها لظروف كورونا، والفيلم إنتاج مصرى فرنسي مشترك للمنتجين مارك لطفى، ومحمد تيمور، وسيناريو محمد فوزى، وبطولة كل من سيف الدين حميدة، ونورهان عبد العزيز.