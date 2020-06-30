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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أحيا المطرب السوري سامو زين، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، الذكرى الرابعة على رحيل والده.
ونشر "سامو" صورة والده الراحل، معلقا: "للسنة الرابعة وذكراك لا تفارقني، المرحوم المغفور له بإذن الله تعالى الحاج المهندس محمد إسماعيل الأبرص، أرجو الدعاء لوالدي بالرحمه والمغفره فدعاء الصالحين أمثالكم هو بوابة عبوره للجنة فلا تبخلو بالدعاء".
وتابع: "أبي رحمة الله عليك، لقد كنت خير المؤمنين المسالمين ومربي وراعي وقدوة وضهر وستر ومعلم"، ثم توجه "سامو" بالدعاء لوالده الراحل.
وكان سامو زين قد طرح فيديو كليب بعنوان "عصفور فرحان"، وهي من كلمات سامو زين، معتز أمين، أسامة عبدالهادي، وألحان معتز أمين، وتوزيع أسامة عبدالهادي، وإخراج سامو زين.
كانت هذه تفاصيل خبر سامو زين يحيي ذكرى وفاة والده: "كنت خير المؤمنين المسالمين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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