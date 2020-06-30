هاني شاكر ينشر مقطع فيديو من كواليس أغنيته الجديدة "هتعدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشر الفنان الكبير هاني شاكر، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، من كواليس أغنيته الجديدة "هتعدي"، التي طرحها منذ فترة. وظهر المطرب الكبير وهو يسجل الأغنية داخل الاستوديو، بصحبة صناع العمل، وسادت أجواء من السعادة أثناء التسجيل. Advertisements فيما علق هاني شاكر: "كواليس لأول مرة من كليب هتعدي"، وحاز الفيديو على إعجاب جمهوره ومتابعيه. الأغنية طرحها النجم الكبير، كدعوة للتفائل بانتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد قريبا. "هتعدي" من كلمات رامي أمين، وألحان أحمد برازيلي، وتوزيع زووم، ومن إنتاج شركة نجوم ريكوردز.

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