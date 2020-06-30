أمل حجازي تعرب عن استيائها من انقطاع الكهرباء بلبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أعربت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، عن استيائها من انقطاع الكهرباء، طيلة اليوم.
وكتبت "أمل" عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "الدولة وعدت وصدقت، قريبا الكهرباء 24/24، انقطاع تام، ظلامكم أوحش من الظلام".
وكانت مظاهرات حاشدة قد خرجت في أكتوبر الماضي، في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، بسبب غلاء الأسعار والبطالة وتردي الأحوال الاقتصادية في لبنان.
وشارك بالمظاهرات عدد من الفنانين اللبنانيين، من بينهم أمل حجازي، نادين نسيب نجيم، كارمن لبس، وديع أبو شقرا، وآخرون.
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