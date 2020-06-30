تراند اليوم : "أحلام" تقع في فخ السوشيال ميديا وتحذف هذه التغريدة سريعا

وقعت الفنانة الإماراتية أحلام، في فخْ السوشيال ميديا بشأن الأخبار المتدالة عن اعتزال الفنانة المصرية عبلة كامل، والتي انتشرت بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذْ حرصت على توجيه رسالة إلى عبلة من خلال تغريدة تمنت لها فيها العيش في سعادة وهناء.

وقالت أحلام إنها ستظل تحب عبلة كامل كفنانة حتى لو اعتزلت التمثيل، وجاءت تغريدتها من خلال مشاركتها لتغريدة من حساب في "تويتر" منسوب للفنانة عبلة كامل، نشر صورة لها وعلقّ بالقول: "الحمد لله النهاردة قررت أعتزل الفن نهائيًا وأتمنى أكون قدمت طول السنين اللي فاتت أعمال هادفة وقدرت أدخل على قلوبكم السرور".

ورغم أن تلك التغريدة انطلقت من هذا الحساب يوم 28 يونيو الجاري وسط الحديث عن اعتزال عبلة كامل، إلا أن أحلام قامت بمشاركتها قبل قليل وعلقّت: "ربنا يسعدك ويتمم عليكي هناكي يارب، أسعدتينا أوي، وبنحلك حتى لو اعتزلتي".

ولم تمر سوى ساعة واحدة حتى اختفت تغريدة أحلام من حسابها تمامًا حيث حذفتها بعدما تداركت الموقف الذي وقعت فيه إذْ قال لها متابعوها إن الحساب يحمل اسم عبلة كمال وليس عبلة كامل، وأكد لها البعض أن هذا الحساب مزيف ولا يمت بصلة للفنانة عبلة كامل، إضافة إلى أن الفنانة المصرية ليس لها حسابات على السوشال ميديا، وكانت تلك التعليقات كافية كي تتخذ أحلام قرارها بحذف التغريدة.

وكان حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تجدد بشأن اعتزال عبلة كامل، وأثار هذا الخبر ضجّة واسعة بين المتابعين وسط إشادة بأعمالها الفنية وظهورها المتميز منذ بداياتها وحتى آخر أعمالها الذي جاء قبل 3 أعوام.

غير أن مصدر مقرب من عبلة كامل كشف في تصريحات لـ"فوشيا" أن ما أُثير مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة مبينًا أن عبلة كامل لم تتخذ قرارًا بالاعتزال حتى اللحظة.

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وأكد المصدر أن غياب عبلة كامل عن الظهور دراميًا أو سينمائيًا يساهم في تناقل الشائعة من حين لآخر، مشددًا على أن كامل في حال قررت ذلك ستخرج لجمهورها وتصرح بهذا الأمر لما لها من تاريخ كبير ولأنها تحترم الجمهور الذي منحها النجومية طوال مشوارها الفني.





وأوضح أن عبلة كامل تنتظر عرض دور مناسب عليها للظهور به مجددًا للجمهور، لافتًا إلى أن غيابها قبل 3 سنوات لا يعني اعتزالها، وطالب الجميع بتحري الدقة قبل نشر مثل تلك الأخبار لأنها تترك أثرًا نفسيًا.

وتعد الفنانة المصرية عبلة كامل من أهم النجمات في تاريخ الفن المصري، إذْ شاركت في السينما والمسرح والتليفزيون بأعمال حُفرت في ذاكرة الجمهور بينها: "لن أعيش في جلباب أبي، وجهة نظر، حديث الصباح والمساء" وغيرها، بينما كان آخر أعمالها الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم"، الذي عرض عام 2018، وشاركها البطولة رياض الخولي، ورانيا فريد شوقي، ومن إخراج مصطفى الشال.



