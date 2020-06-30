تراند اليوم : محمد رمضان يرد على شرط عائلة أحمد زكي بشأن سيرته الذاتية

علق الفنان المصري محمد رمضان على اشتراط موافقة عائلة أحمد زكي، على مسلسل الإمبراطور الذي يجسد فيه رمضان أحمد زكي، ويتناول قصة حياته في العمل، ومن المُقرر أن يكتبها المؤلف بشير الديك، الذي ألف عدد من أهم أفلام أحمد زكي، وأبرزها النمر الأسود.

وكان الشرط الوحيد لعائلة أحمد زكي ليسمحوا لرمضان بهذا العمل، هو قرأة السيناريو بعدما ينتهي، ولكن كان رد محمد رمضان على هذا الطلب غير متوقع، حيث نشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تعليقه على هذا الأمر قائلًا: “قانونيًا ليس لهم الحق ولكن سنفعل ذلك حبًا واحترامًا للنجم الكبير ولعائلته الكريمة”.

وشهد مسلسل “الامبراطور” منذ إعلان محمد رمضان الأول عنه، أراء مختلفة عبر مواقع السوشيال ميديا، حيث وجد البعض أن محمد رمضان مناسب، والبعض الأخر وجد أن عمرو سعد مناسب أكثر منه، ولكن محمد رمضان حسم هذا الجدال بعدما اتفق مع المؤلف بشير الديك لكتابة العمل.