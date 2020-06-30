شاهد.. يارا تروّج لأحدث أغنياتها "الهروب"

أعلنت الفنانة يارا عن أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "الهورب"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
نشرت يارا مقطع من الأغنية وعلقت عليها "قريباً الهروب على قناتي يوتيوب الرسمية، وعبّر متابعيها عن اعجابهمبالمقطع الذي نشرته، وشوقهم لطرح الأغنية.
يذكر ان يارا قد طرحت مؤخراً 3 أغاني بشكل متتالي أحدثهم أغنية "ماخطر البال" التي سجلت أكثر من مليون ونصف مشاهدة
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