شاهد.. يارا تروّج لأحدث أغنياتها "الهروب"

أعلنت الفنانة يارا عن أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "الهورب"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". نشرت يارا مقطع من الأغنية وعلقت عليها "قريباً الهروب على قناتي يوتيوب الرسمية، وعبّر متابعيها عن اعجابهم بالمقطع الذي نشرته، وشوقهم لطرح الأغنية. بالمقطع الذي نشرته، وشوقهم لطرح الأغنية. يذكر ان يارا قد طرحت مؤخراً 3 أغاني بشكل متتالي أحدثهم أغنية "ماخطر البال" التي سجلت أكثر من مليون ونصف مشاهدة Advertisements عبر "يوتيوب"، من كلمات:أحمد بن فارس، ألحان:أسامة العطار، توزيع:هشام السكران، بالإضافة إلى أغنية "حبيبي يا" وحققت أكثر من 800 ألف مشاهدة، من كلمات:أسايل، ألحان:البحر، توزيع:حاتم منصور، وآخرهم أغنية "سيد إحساسي" التي بلغت أكثر من 200 ألف مشاهدة، من كلمات:السحاب، ألحان:أسامة العطار، توزيع:محمد صالح. عبر "يوتيوب"، من كلمات:أحمد بن فارس، ألحان:أسامة العطار، توزيع:هشام السكران، بالإضافة إلى أغنية "حبيبي يا" وحققت أكثر من 800 ألف مشاهدة، من كلمات:أسايل، ألحان:البحر، توزيع:حاتم منصور، وآخرهم أغنية "سيد إحساسي" التي بلغت أكثر من 200 ألف مشاهدة، من كلمات:السحاب، ألحان:أسامة العطار، توزيع:محمد صالح. View this post on Instagram قريباً... "الهروب" على قناتي يوتوب الرّسمية❤️ #يارا #جديد #يارا_لوفرز “Al Horoub” Soon on my official youtube Channel👍🏻 #soon #official #youtube #channel #new #song #Yaralb_lovers #Yara A post shared by Yara (@yara) on Jun 30, 2020 at 6:03am PDT

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