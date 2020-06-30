نانسي عجرم تهنئ كارول سماحة على أغنيتها الجديدة “Bon Voyage”

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وأشارت عجرم إلى أن الأغنية مصدر للفرحة والطاقة الإيجابية.

وكتبت نانسي لكارول على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: “أجمل ما نقوم به هذه الأيام هو نشر الفرح.. مبروك عزيزتي كارول سماحة على أغنيتك الجديدة. دائما مليئة بالطاقة والإيجابية”.

بدورها ردّت كارول على كلام نانسي، وكتبت: أقدر هذا كثيرا !!! خاصة عندما يأتي من ملكة الأغاني السعيدة.. شكراً عزيزتي نانسي عجرم بارك الله روحك الجميلة”.

يُذكر أنت أغنية “Bon Voyage”، من كلمات كارول سماحة وكاملة خير، ألحان الفرنسي يان بيري والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع دي جي يوسف أيضاً، ومن المقرر طرح الفيديو كليب الخاص بالأغنية قريباً، الذي أخرجته بتول عرفة.

وشغلت النجمة اللبنانية كارول سماحة الجمهور بعد طرح أحدث أغنياتها بعنوان Bon Voyage عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

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وأصبحت كارول سماحة في الساعات الماضية حديث المتابعين، فتلقت آلاف الرسائل التي أعربوا من خلالها عن إعجابهم بالأغنية وحماسهم للكليب الخاص بها المرتقب طرحها في الأيام المقبلة.

وصدرت Bon Voyage على طريقة الأوديو عبر مختلف المتاجر الموسيقية، منصة SoundCloud وتطبيق “أنغامي” ومختلف المنصات الرقمية الآخرى، وذلك في أوّل تعاون يجمع كارول سماحة مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

جدير بالذكر أن أغنية Bon Voyage من كلمات كارول سماحة والسورية كاملة خير وتوزيع المغربي دي جي يوسف الذي شارك في عملية التلحين أيضًا إلى جانب الفرنسي يان بيري.

طرحت النجمة اللبنانية كارول سماحة أغنيتها الجديدة Bon Voyage عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.