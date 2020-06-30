طليق اصالة يفتح خزائن الأسرار: الفنانة تسرعت في زواجها بعد انفصالنا.. وعانيت كثيراً بعدها (فيديو)

فتح المنتج أيمن الذهبي طليق أصالة الأسبق، الذي كان أول أزواجها؛ خزائن الأسرار والذكريات عنها، خاصة بعد طلاقها من المخرج طارق العريان، وتعالت الأصوات التي تطالب بالعودة إلى زوجها الأول.

وقال أيمن الذهبي في لقاء تلفزيوني: «إن أصالة تربطني بها كثيراً من الذكريات والمواقف الجميلة، وإنني أكن لها كل الاحترام والتقدير، خاصة أنها أم «شام ورودي»، ويكفي لي أنها ربتهما تربية سليمة وصحيحة».

اقرئي ايضا : ريا ابي راشد بملامح مختلفة تماماً هل أجرت عملية تجميل؟ الجمهور: الأول كنتِ أجمل



وأضاف أيمن قائلاً: «بالنسبة للآراء التي تطالب بعودتنا والبعض الآخر يطالب بعدم العودة؛ أحب أن أقول لهم إنني بخلاف كوني متزوجاً ولديَّ أولاد فإنني وأصالة تربطنا علاقة أكبر من الزواج، وهي الأطفال، ولذلك دائماً نحن على تواصل مع بعضنا بعضاً».

وأشار أيمن قائلاً: «عانيت كثيراً بعد انفصالنا على مدار عامين تقريباً، ووقف بجواري كثير من النجوم بالإضافة إلى أهلي، ولكن أصالة تسرعت وتزوجت بعد فترة من انفصالنا».



Advertisements

شاهدي الفيديو :