بسبب نحت وجهها ونفخ شفتيها.. ريا ابي راشد ترد على هجوم متابعيها

أثارت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد الجدل عقب ظهورها بلوك جديد بعد نحت وجهها ونفخ شفيتها، وهو الأمر الذي لم يُعجب جمهورها في الوطن العربي، وأكدوا أنها كانت أجمل في الماضي.

وردت ريا أبي راشد على الحملة التي شنت عليها بصورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر، وعلَّقت عليها: «أنا ما زالت أنا وهذا هو وجهي الذي أمتلكه».

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ريا مقدمة برامج لبنانية بريطانية ومنتجة تعيش في بريطانيا، واشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent.

وتُعد ريا أبي راشد أول صحفية عربية تجري مقابلات مع أهم مشاهير هوليود ونجومها، مثل توم كروز وأنجلينا جولي، ونجوم الموسيقى مثل ماريا كيري وبيونسيه نولز وشاكيرا، وغيرهم الكثير.

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