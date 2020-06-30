رامز جلال يسخر من نجل غادة عادل بطريقة كوميدية

شارك الفنان رامز جلال جمهوره بصورة تجمعه بالفنانة غادة عادل وابنها الصغير، مقدماً لهما مشاعر الحب ووصلة من الكوميديا على طريقته الخاصة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر». وعلق رامز على الصورة قائلاً: «‏تخيلوا لما ده يبقى ابن غادة عادل الصغير أومال الكبير عامل إزاي.. (بحبك يا بودي)». Advertisements ورد عبدالرحمن نجل غادة على سخرية رامز خلال التعليقات قائلاً: « كدا يارامز تتريق علياً ماشي... بس أنا بحبك يا رموزة». ويُذكر أن رامز قدَّم في الموسوم الرمضاني 2020 برنامج المقالب الشهير «رامز مجنون رسمي» واستضاف بالبرنامج الكثير من الفنانين ولاعبي الكرة والمشاهير. وفي سياق متصل شاركت الفنانة غادة عادل في بطولة مسلسل «ليالينا» في الموسوم الرمضاني 2020، وشاركها في البطولة الفنان إياد نصار وخالد الصاوي وصابرين ومحمد عادل ونهى عابدين، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح. اقرئي ايضا : ريا ابي راشد بملامح مختلفة تماماً هل أجرت عملية تجميل؟ الجمهور: الأول كنتِ أجمل

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