اشرف زكي يعتذر ليوسف الشريف على الهواء.. فيديو

اعتذر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على الهواء للفنان يوسف الشريف، بسبب حالة الهجوم التي تعرض لها بعد تصريحاته عن رفضه المشاهد الساخنة في الأعمال الفنية.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، تقديم الإعلامي سيد علي، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن يوسف الشريف أحد أهم الفنانين على الساحة المصرية والعربية، ولعل أعماله الفنية خير دليل على ذلك؛ موضحاً أن رأي يوسف الشريف حرية شخصية.

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وأوضح: «الشريف قيمة وقامة، وأقول لمنتقديه ابعدوا عننا ومش هنسيبكم، واعتذر ليوسف الشريف؛ فالقافلة ستمضي، وهذه رسالة مني لمنتقدي الشريف».

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وكانت حالة من الجدل قد اشتعلت على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الوسط الفني، بسبب تصريحات أدلى بها الممثل يوسف الشريف، أوضح من خلالها أنه يرفض تقديم «مشاهد ساخنة» في أعماله الفنية.

أوضح الفنان المصري يوسف الشريف، أنه يضع بنداً في عقود الأعمال التي يقدمها؛ حرصاً على عدم تقديم «مشاهد ساخنة»؛ لافتاً إلى أنه توصل إلى هذا القرار بعد أن نصحه والداه بالابتعاد عن هذا النوع من الأعمال، عقب مشاهدتهما لفيلم «هي فوضى».

وأضاف الشريف، أن قراره هذا جعله عرضة للسخرية من زملاء له في الوسط، وأدى إلى حرمانه من أدوار لمدة سنتين؛ مؤكداً أنه «فكّر حينها بترك المجال الفني والابتعاد عن الأضواء».



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