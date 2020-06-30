الموت يفجع المخرج ياسر سامي والأزمات تضربه

رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء محمد سامي، والد المخرج ياسر سامي، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، وتدهور حالته الصحية.

وقال ياسر سامي، نجل المخرج «محمد سامي»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أبويا حبيبي ونور عيني خلاص راح عند ربنا، أسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة والثبات».

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كما قال الشاعر أحمد المالكي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. تُوفي إلى رحمة الله حمايا الغالي وأبويا التاني وحبيبي المخرج الكبير الأستاذ {محمد سامي} والد زوجتي الغالية وإخواتي الأساتذة تامر سامي وياسر سامي.. دعواتكم.. البقاء والدوام لله».

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يُذكر أن المخرج محمد سامي، احتفل منذ شهر، بزواج ابنته ماهي، والشاعر أحمد المالكي، وأُقيم حفل الزفاف في فيلا شقيقها ياسر سامي بحضور عدد قليل من الأصدقاء.

يُشار إلى أن المخرج ياسر سامي، هو مخرج مسلسل «النهاية» ليوسف الشريف، و«نسر الصعيد» لمحمد رمضان، كما أنه تعرض لوعكة صحية هو الآخر دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة، حيث اكتشف الأطباء أنه يعاني من التهاب رئوي حاد، كما انتشرت بعض الشائعات التي تفيد بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

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