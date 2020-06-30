هبة نور تحتفل بعيد ميلاد شقيقها بالصور وبالفيديو

علاقة قوية تربط الممثلة السورية هبة نور بابن شقيقها "تيمو"، الطفل الذي تتشارك هبة صورها معه عبر حسابها على "انستقرام"، وينتظر اطلالته الكثير من متابعيها.

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منذ يومين احتفلت هبة بعيده بعد أن أصبح عمره 4 سنوات في حديقة المنزل بحضور أهله وأصدقائه في الحضانة، وقامت هبة بمشاركة صور الاحتفال عبر حسابها الشخصي على "انستقرام" والحساب الذي يملكه "تيمو"، وعلقت هبة على الفيديو الذي كانت تقطع فيه كيكة الاحتفال قائلة: " العمر كللو يا حبيب عمتك وشوفك احلى وانجح شب ياعمري".

وعن المحبة الكبيرة التي تكنها هبة لـ تيمو قالت "سبحان الله المحبة هي من الله وأنا أحبه كثيرا، والله يحفظ له والدته ولكن أشعر وكأنني أمه، أحب أن أهتم به وانتبه عليه واحبه أن يكون سعيداً، واتمنى كذلك أن تكون أولاد الناس كلها على ما يرام".