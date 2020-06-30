منى السابر والدة حلا الترك بـ عيون القطة وتردّ على منتقديها

لفتت منى السابر والدة حلا الترك الأنظار اليها بإطلالة ملفتة جديدة بأحدث منشور لها عبر "انستقرام" من خلال اعتمادها لشكل "عيون القطة" بالآيلاينر الجذاب كردّ منها على كل من يحاول انتقاد طريقتها في اللباس أو المكياج. وعلقت منى على الفيديو الذي شاركته قائلة: " أجمل مايحدث لنا لا نعثر عليه، بل نتعثر به".

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وكانت والدة حلا الترك قد تحدثت مؤخراً في برنامج "ET بالعربي" عن منتقدي إطلالاتها الأخيرة بقولها: "هذا كان إعلان لمنتج وبالصدفة كان عيد ميلاد ابني عبدالله في هذا المنتجع.. وشي طبيعي إنك تصور في منتجع إنك تصور في كذا مكان.. وما كان عندي أي نية لما وصلهم من أن الصور إغراء".

ولفتت والدة حلا الترك إلى أنها لا تنشر أبداً سوى ما تقتنع به، معبرة عن عدم اقتناعها بالهجوم الذي طالها مؤخراً وسط اتهامات لها بالجرأة