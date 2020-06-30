رابح صقر يطرح ألبومه الجديد في هذا الموعد

متابعة بتجـــــــــــرد: يضع الفنان السعودي رابح صقر لمساته النهائية على ألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال شهر أكتوبر المقبل، والذى يضم 11 أغنية متنوعة ويقدمها بشكل مختلف عن ألبوماته السابقة.

كما أكد رابح مؤخرًا فى تصريحات صحفية أنه يسعى في ألبومه الجديد أن يحقق “نقلة نوعية في الموسيقى” قائلًا: “الألبوم أن شاء الله يكون نقله نوعيه في الموسيقى لأنكم جمهوري عطوني شوية وقت لأرضي ذائقتكم”.

وكان الفنان السعودى قد أحيا فى 11 يناير الماضي حفلًا غنائيًا تحت عنوان “ليلة صقر الأغنية الخليجية” على مسرح الفنان محمد عبده بالرياض، ضمن فعاليات “شتاء الرياض”، واستقبل الجمهور رابح صقر بالترحيب الشديد والتصفيق الحار فور ظهوره على المسرح.

وخلال الحفل أقيم مزاد علني على الهواء على عود الفنان رابح صقر، وبيع بمليون ريال سعودى أمام الجمهور في السعودية والوطن العربي، وعزف رابح صقر على العود أهم أغنياته، ومنها “أنت ملك”، و”النجم البعيد”، و”على كيفك”، و”الصمت”، كما عزف عليه أغنية للفنان عبدالمجيد عبدالله “والله فاضي” وغيرها من الأغاني الخالدة.

ويٌعتبر الفنان رابح صقر أحد أشهر وأبرز مطربي المملكة والخليج والعالم العربي، ونجح خلال مسيرته الفنية في تحقيق شعبية كبيرة في المملكة ودول الخليج، حتى لقب بموسيقار الخليج بسبب جمعه ما بين الغناء والتلحين وهو يتمتع بموهبة فذة وحس مرهف وشغف كبير بالفن والغناء مما جعله نجمًا ساطعًا في عالم الفن.