طرح الإعلان الرسمي لفيلم جينيفر هادسون الجديد

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت استديوهات “مترو جولدوين ماير” الترفيهية، الإعلان التشويقي لفيلم السيرة الذاتية والموسيقى “Respect” للنجمة جينيفر هدسون، المقرر طرحه في ديسمبر المقبل.

يتناول الفيلم رحلة صعود ملكة موسيقى السول آريثا فرانكلين منذ طفولتها، منذ أن كانت تغني في جوقة الكنيسة، وصولًا إلى مرحلة النجومية. يشارك في بطولته: ليروي ماكلين، فورست ويتكر، تيت دونوفان، مارلون واينز، ماري جي بليج، إخراج ليزل تومي.

في سياق متصل، تستعد استديوهات “يونيفرسال” لإصدار وثائقي يتناول حياة “فرانكلين” يحمل اسم “Amazing Grace” ومن المقرر طرحه في 5 أبريل المقبل.