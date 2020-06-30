تأجيل حفل “جوائز الموسيقى البريطانية”

متابعة بتجــــــــــرد: كشف موقع فارايتى عن تأجيل موعد جوائز الموسيقى البريطانية “بريت” حيث أعلن المنظمون أن نسخة العام المقبل من الجوائز وهو العرض السنوى لصناعة الموسيقى فى المملكة المتحدة، والذى كان ينطلق فى فبراير، تم تأجيله إلى 11 مايو المقبل وذلك بهدف جذب مجموعة أكبر من نجوم الموسيقى خاصة بعدما تعطلت الإنتاجات بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وكان فيروس كورونا تسبب فى إرباك خريطة الجوائز العالمية حيث كشفت إدارة جوائز البافتا BAFTA عن تغيير موعد حفل توزيع الجوائز ليكون يوم 11 أبريل المقبل وذلك قبل انطلاق حفل توزيع جوائز الأوسكار بأسبوعين.

من جانبها أعلنت إدارة “الأوسكار”، تأجيل حفل توزيع جوائز الدورة الـ93 المقرر لها يوم 28 فبراير من كل عام إلى يوم 25 أبريل 2021، بعد مباحثات ومشاورات كبيرة مع القائمين على الحفل الأشهر فى تاريخ السينما.

ووفقًا لصحيفة فاريتي، فإن الأكاديمية استقرت على تأجيل الحفل ليوم 25 إبريل بسبب تفشى وباء فيروس كورنا، بسبب تأجيل الكثير من تصوير الأفلام خلال الأشهر الأخيرة بسبب الوباء الذى انتشر فى جميع أنحاء العالم وأسفر عن إصابة أكثر من ملايين شخص حتى الآن.