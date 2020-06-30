مايا دياب عن الأوضاع في لبنان: بلدنا إلى الوراء سر

متابعة بتجــــــــرد: انتقدت النجمة اللبنانية مايا دياب من جديد، الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان، عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”.

ونشرت مايا تغريدة كتبت فيها: “كل يوم منوعى فيه اكتر انو نحنا بلدنا إلى الوراء سرّ..قلبي على لبنان وقلب المفروض يكونوا مسؤولين على الحجر، لبنان ينتفض، لبنان ينهار، الجوع، الدولار”.

يذكر أن مايا دياب شاركت في بطولة مسرحية “لوكاندة الأوباش”، التي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض، من تنظيم الهيئة العامة للترفيه، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

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وكانت مايا دياب قد أطلقت منذ أيام أغنية جديدة بعنوان “​نهارنا وردي​” وقدمتها للمرة الأولى خلال حلولها ضيفة في برنامج “ضحك ولعب وجد” وحصدت الأغنية إعجاب الجمهور منذ أن غنتها بطريقة مباشرة خلال الحلقة.

وآخر الأعمال الفنية التي قدّمتها مايا دياب في الفترة الماضية، كليب أغنيتها “أنا” الذي طرحته عبر قناتها الرسمية في موقع الفيديوهات “يوتيوب” والفضائيات العربية.

أغنية “أنا” كلمات وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة، أمّا الكليب الخاص بها فيحمل توقيع المخرجة كريستيل يونس، وقد تم تنفيذه بحرفية عالية على غرار أهم الألعاب الكرتونية في العالم.