بعد 20 عامًا.. وولفرين وديدبول يلتقيان مجددًا

متابعة بتجــــــــرد: احتفل أبطال أول أجزاء سلسلة “X-Men” بذكرى مرور 20 عامًا على صدور الفيلم من خلال لقاء إلكتروني عبر تطبيق “زووم”، إلا أن احتفالهم سرعان ما أخذ اتجاهًا غير متوقع.

وانضم هيو جاكمان (وولفرين) وهالي بيري (ستورم) وفامك جانسن (جين جراي) وباتريك ستيوارت (بروفيسور إكس) عبر اجتماع فيديو للحديث عن السلسلة، وجمع تبرعات لجمعية “Global Citizen: Unite For Our Future”.

بدأ الاجتماع باستعادة أبطال السلسلة ذكريات عملهم سويًا ومدحهم بعضهم البعض، قبل أن ينضم ضيف غير متوقع إلى اللقاء، وهو النجم رايان رينولدز، الذي شارك في السلسلة الأصلية بدور ويد ويلسون (ديدبول).

وفور انضمامه، أعلن “رينولدز” إضافته ممثلين آخرين شاركوا في أجزاء أحدث من السلسلة منهم جيمس مكفوي وصوفي ترنر، اللذان قدما النسخة الأصغر سناً من بروفيسور إكس وجين جراي.

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وبمجرد اكتمال الأبطال، بدأ كل واحد في التهرب بشكل كوميدي من الاجتماع كي لا ينفرد بهم “ديدبول” المعروف بسلاطة لسانه وسخريته من بقية أبطال سلسلة “X-Men”.

ولم يتبق سوى “جاكمان” و”رينولدز” في الاجتماع؛ ففجر الأخير مفاجأة جديدة وهي ضمّه شخصية “وولفرين” الأصلية في السلسة الممثل ييف شرايير، الذي شارك في فيلم “X-Men Origins: Wolverine”.