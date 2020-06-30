باسل خياط بملابس البحر وقصي خولي يحذره بشدة

متابعة بتجــــــــــرد: أحدث الممثل السوري باسل خياط ضجة كبيرة على المواقع بسبب صورة نشرها على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وظهر فيها بإطلالة صيفية بسروال البحر فقط مع إبراز الأوشام التي رسمها على الجزء الخلفي من ذراعه وساعده.

وأطلق هذا موجة واسعة من التعليقات حيق أبدى عدد كبير من المتابعين إعجابهم بحضور الفنان فيما انتقده آخرون معتبرين أن الظهور بهذه الطريقة لا يليق به.

وكان من أبرز المعلقين مواطنه الفنان قصي خولي الذي ألقى عليه التحية مع التحذير وكتب: “حيو أبو الشمس. الله يحميك ويعينك من التعليقات غير الإيجابية ولي هلق بدها تعلمك العيب والحرام وبصير وما بصير”.

واضاف: “على كل الأحوال رأي المحب هو يلي بدعمنا بالإيجابية ‏والتفاؤل وغير المحب له كل الاحترام على أمل انو يحتفظ برأيه لحاله #اشتقتلك خي”.

ويشار إلى أن آخر ظهور للممثل كان في برنامج “إغلب السقا” الرمضاني الذي قدمه الممثل المصري أحمد السقا والمذيعة اللبنانية رزان مغربي على شاشة قناة MBC مصر خلال الموسم الرمضاني 2020.