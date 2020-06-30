هذا ما قاله حسن الرداد في الذكرى الـ 16 على وفاة والده

احتفل الممثل حسن الرداد بالذكرى السنوية الـ 16 على وفاة والده.

وبهذه المناسبة الحزينة، نشر الرداد صورة لوالده وكتب: “الذكرى السنوية الـ١٦ للأب..الضهر..السند، فى الجنه إن شاء الله يا حبيبى، أرجو قراءة الفاتحة على روحه”.

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من جهة أخرى، اجتاحت مواقع التواصل إشاعة انفصال الممثل حسن الرداد عن زوجته الممثلة إيمي سمير غانم. إلا ان “الرداد” وضع حداً لتلك الإشاعة المنتشرة وردّ بنفسه عبر حسابه على تويتر وقال: “الصحافة الصفراء لا تنتهي .. للأسف في بعض المواقع لا زالت تبحث عن تريند وفرقعة إعلامية على حساب الشائعات عن الفنانين .. أقول لهم “عيب” احترموا مهنتكم”. وأعادت إيمي سمير غانم نشر تعليق زوجها عبر حسابها على “الستوري” وكتبت “نعم”.

وهذه ليست المرة الاولى التي تطال إشاعة الانفصال حسن وإيمي فقد تعرضا لنفس الموقف في يناير 2020، حينها تحدث حسن قائلاً: “ان الناس يتكلمون حتى قبل زواجه من ايمي ولا زالوا حتى الآن”. وأكد ان كل الاخبار التي يتم تناقلها ليست صحيحة وهو أصبح يتجاهلها كلها ولا يفكر حتى في الرد عليها أو نفيها.

تزوج حسن وايمي في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 وسط حضور كبير من اهل الصحافة والاعلام والفن بعد قصة حب طويلة بينهما.