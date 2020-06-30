ماغي بوغصن: أرغب في المشاركة بالدراما الخليجية

أكدت النجمة اللبنانية ماغي بوغصن في حديث مع “العربية.نت”، أن الممثل الجيد ليس الذي يتقن ويجيد اللعب في ملعب واحد فقط، إنما من يتقن اللعب في مختلف الأدوار (الدراما والكوميديا وغيرهما) ومع كل الشخصيات، ويجيد التكيّف وتقديم أوجه جديدة له وهو ما تسعى له دائماً.

وأشارت “بوغصن” في حديثها الى أنها تتابع الكثير من النجوم الخليجيين الكبار الذين يقدمون سنوياً أعمالاً تحقق انتشاراً كبيراً في الأسواق الخليجية، ولفتها هذا العام الممثلتان هدى حسين وسعاد العبدالله، وترغب في المشاركة يوماً ما بعمل خليجي، وهو ما يُعرض عليها بشكل كبير مؤخراً، لكنها تتريث وتنتظر الدور المناسب.

وكانت ماغي بوغصن قد تألقت في رمضان 2020 بمسلسل “أولاد آدم” الذي حقق نجاحاً كبيراً عربياً وخليجياً بعد أن عُرض على قناتي “شاهد” وMTV طيلة الشهر الفضيل.