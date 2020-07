الفنانون يهنئون نيقولا معوض بعد اعلانه عن هذا الخبر

View this post on Instagram

While waiting for the world to fully open again, I am super happy to share with u the trailer of “His Only Son”, the American movie I shot last summer in LA with the incredibly talented cast and crew. I m thankful to Every single person i met throughout this beautiful journey.. u all made it more enjoyable and definitely super meaningful.. can’t wait to see u all again.. 💛 Instagram friends, can’t wait to “read” ur feedback 😊 الإعلان الخاص بالفيلم الأميركي الّذي صوّرته السنة الماضية في لوس أنجلس.. تاريخ العرض طبعاً مرهون بالظروف الاستثنائيّة التي يمُرّ بها العالم . أتمنّى أن ينال إعجابكم 💛 #hollywood #la #losangeles #california #movies #nicolasmouawad #beirut #lebanon #cairo #egypt #actor #acting ‎نيقولا_معوض #بيروت #لبنان #القاهرة #مصر#