الفنانون يهنئون نيقولا معوض بعد اعلانه عن هذا الخبر

نشر النجم اللبناني نيقولا معوض الإعلان الخاص بالفيلم الأميركي His Only Sonالّذي صوّره السنة الماضية في لوس انجلوس.

وعبّر “معوض” عن سعادته بمشاركة المتابعين البرومو الأول الخاص بالفيلم، كاشفاً ان تاريخ العرض مرهون طبعاً بالظروف الاستثنائيّة التي يمُرّ بها العالم بسبب فيروس كورونا. متمنياً أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

وكما بات معلومًا فان نيقولا معوض كان قد انتقل الى الولايات المتحدة الاميركية السنة الماضية بعدما تم اختياره من بين عدد من نجوم التمثيل العرب والعالميين لتجسيد دور النبي ابراهيم في الفيلم الروائي الطويل His Only Son.

وغصت صفحة نيقولا بمئات من رسائل التهنئة من قبل المتابعين وزملائه الفنانين نذكر منهم: يوسف الخال،هيام أبو شديد، تانيا قسيس، ايميه صياح، مايك ماسي، جو طراد، اندريه ناكوزي، هايدي كرم، لارا اسكندر، فادي عبود، مكرم الريس، ميراي بانوسيان، المصمم زهير مراد، المخرج جو بوعيد وغيرهم.

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واستطاع “معوض” بكفاءته الوصول الى العالمية خاصة مع كل النجاحات التي يحققها على صعيد الوطن العربي نظرًا لحرفيته في التمثيل وتجسيده كافة الادوار التي أُعطيت له بإتقان، فأقنع المشاهد بالشخصيات التي لعبها وبات ممثلاً مبدعًا ذات جماهرية عالية.