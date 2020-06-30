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الفنانون يهنئون نيقولا معوض بعد اعلانه عن هذا الخبر

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Patricia 0 تبليغ

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Jun 30, 2020

نشر النجم اللبناني نيقولا معوض الإعلان الخاص بالفيلم الأميركي  His Only Sonالّذي صوّره السنة الماضية في لوس انجلوس.

وعبّر “معوض” عن سعادته بمشاركة المتابعين البرومو الأول الخاص بالفيلم، كاشفاً ان تاريخ العرض مرهون طبعاً بالظروف الاستثنائيّة التي يمُرّ بها العالم بسبب فيروس . متمنياً أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

وكما بات معلومًا فان نيقولا معوض كان قد انتقل الى الولايات المتحدة الاميركية السنة الماضية بعدما تم اختياره من بين عدد من نجوم التمثيل العرب والعالميين لتجسيد دور النبي ابراهيم في الفيلم الروائي الطويل  His Only Son.

وغصت صفحة نيقولا بمئات من رسائل التهنئة من قبل المتابعين وزملائه الفنانين نذكر منهم: يوسف الخال،هيام أبو شديد، تانيا قسيس، ايميه صياح، مايك ماسي، جو طراد، اندريه ناكوزي، هايدي كرم، لارا اسكندر، فادي عبود، مكرم الريس، ميراي بانوسيان، المصمم زهير مراد، المخرج جو بوعيد وغيرهم.

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واستطاع “معوض” بكفاءته الوصول الى العالمية خاصة مع كل النجاحات التي يحققها على صعيد الوطن العربي نظرًا لحرفيته في التمثيل وتجسيده كافة الادوار التي أُعطيت له بإتقان، فأقنع المشاهد بالشخصيات التي لعبها وبات ممثلاً مبدعًا ذات جماهرية عالية.

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While waiting for the world to fully open again, I am super happy to share with u the trailer of “His Only Son”, the American movie I shot last summer in LA with the incredibly talented cast and crew. I m thankful to Every single person i met throughout this beautiful journey.. u all made it more enjoyable and definitely super meaningful.. can’t wait to see u all again.. 💛 Instagram friends, can’t wait to “read” ur feedback 😊 الإعلان الخاص بالفيلم الأميركي الّذي صوّرته السنة الماضية في لوس أنجلس.. تاريخ العرض طبعاً مرهون بالظروف الاستثنائيّة التي يمُرّ بها العالم . أتمنّى أن ينال إعجابكم 💛 #hollywood #la #losangeles #california #movies #nicolasmouawad #beirut #lebanon #cairo #egypt #actor #acting ‎نيقولا_معوض #بيروت #لبنان #القاهرة #مصر#

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