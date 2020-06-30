إليسا تكشف موعد طرح ألبومها الجديد

القاهرة – لايف ستايل
تواصل المطربة اللبنانية إليسا العمل على ألبومها الجديد، للانتهاء من اللمسات الأخيرة له وطرحه قريبا.
نشرت إليسا عبر حسابها على Twitter، صورة لها في مقر شركة روتانا، خلال وضع اللمسات الأخيرة للألبوم، موضحة أنه سيصدر في عيد الأضحى المقبل.
كانت إليسا قد كشفت مؤخرا أنها انتهت من تصوير الدعايا الخاصة بالألبوم الجديد.
تكرر إليسا في ألبومها الجديد التعاون مع أسماء بارزة سبق أن تعاونت معها، مثل: محمد رحيم، نادر عبد الله، بهاء الدين محمد، محمد يحيى، أمير طعيمة، وليد سعد، أسامة مصطفى، فضلا عن تعاونها مع أسماء جديدة.
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