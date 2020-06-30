القاهرة – لايف ستايل
وقالت إيمان عطية أخت أحمد زكى: نرفض بشدة تجسيد سيرة أحمد زكى في عمل درامي، خاصة إنها كانت وصية من وصاياه، وهو ما يلقي على عاتقي أنا وأشقائي تنفيذ هذه الوصية، والتعامل مع هذا المشروع الذي أُعلن عنه دون إذن مسبق منا، ونحن أولى الناس به.
واستكملت : في حالة استمرار تنفيذ المشروع سنقاضي محمد رمضان، وذلك لأنه لم يستأذن ورثة زكي الشرعيين، كما إننا نرفض تقديمه لهذا العمل، ولو عرض علينا ملايين الدنيا، وأعتقد إن السيناريست بشير الديك لن يستطع الخوض في تفاصيل الحياة الشخصية، والذي كان يفرض سياجاً من السرية حولها، ولا يعرف أحد عن تفاصيلها أي شئ.
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كانت هذه تفاصيل خبر شقيقة أحمد زكي تؤكد سنقاضي محمد رمضان بسبب مسلسل "الإمبراطور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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