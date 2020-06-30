الكشف عن تفاصيل جديدة حول حالة رجاء الجداوي الصحية

القاهرة – لايف ستايل
في تطور جديد لحالة بعض المشاهير المصابين بفيروس كورونا، أكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في مصر حسام حسني في أن الحالة الصحية لرجاء الجداوي غير جيدة.
ونفى في تصريحات تلفزيونية أن يكون الفيروس السبب الوحيد لتدهور حالتها بهذا الشكل، مؤكداً أنه يعود لإصابتها بمرض آخر لم يكشف عنه.
وقال إن الجداوي حصلت على العلاج ببلازما الدم مرة واحدة فقط، وهي الآن موصولة بجهاز تنفس صناعي اختراقي، وهو عبارة عن أنبوب متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة لتوصيل الأكسجين، وذلك بعد ما فشل جهاز "سناب" والذي كانت موصولة به طيلة الأيام السابقة.
وكان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، أكد أن الحالة الصحية للفنانة القديرة لا تزال على حالها، ولم تشهد أي تطورات على مدار الساعات الماضية. وطالب خلال مكالمة هاتفية عبر قناة "Ten" الفضائية المصرية، الجميع بالدعاء لرجاء الجداوي لتتماثل للشفاء في أقرب وقت.
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