الكشف عن تفاصيل جديدة حول حالة رجاء الجداوي الصحية

في تطور جديد لحالة بعض المشاهير المصابين بفيروس كورونا، أكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا‬ في مصر‬ حسام حسني‬ في أن الحالة الصحية لرجاء الجداوي‬ غير جيدة.

ونفى في تصريحات تلفزيونية أن يكون الفيروس السبب الوحيد لتدهور حالتها بهذا الشكل، مؤكداً أنه يعود لإصابتها بمرض آخر لم يكشف عنه.

وقال إن الجداوي حصلت على العلاج ببلازما الدم مرة واحدة فقط، وهي الآن موصولة بجهاز تنفس صناعي اختراقي، وهو عبارة عن أنبوب متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة لتوصيل الأكسجين، وذلك بعد ما فشل جهاز "سناب" والذي كانت موصولة به طيلة الأيام السابقة.

وكان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، أكد أن الحالة الصحية للفنانة القديرة لا تزال على حالها، ولم تشهد أي تطورات على مدار الساعات الماضية. وطالب خلال مكالمة هاتفية عبر قناة "Ten" الفضائية المصرية، الجميع بالدعاء لرجاء الجداوي لتتماثل للشفاء في أقرب وقت.

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