أحمد فلوكس ينشر رسالة جديدة عبر إنستجرام

نشر النجم أحمد فلوكس صورة له من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعى لتباجل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر أحمد فلوكس فى الصورة من أمام البحر .

وكتب:"صمتك وقت فوزك ثقة ..صمتك وقت غضبك قوة ،صمتك وقت عملك ابداع ،صمتك وقت سخريتهم ترفع ،صمتك وقت نصيحة الناس ادب ،صمتك وقت حزنك صبر واحتساب انما الصمت لغة العظماء كن صامتًا يتعجب الناس منك ويظلون في حيرة كن صامتا ليس ضعف منك ولكن من صمت استعاد تركيزة للدفاع عن نفسه ليس بالعنف ولكن في اداب وحرفة الرد علي اعدائى".



يذكر أن أحمد فلوكس قام في الفترة الأخيرة بتأسيس شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

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وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة

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