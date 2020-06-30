تامر حسني يلعب كرة القدم مع ناشئي نادي الزمالك

انتشرت عل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة قديمة للفنان المصري تامر حسني أحدثت ضجة في أوساط عدد كبير من المتابعين. وظهر فيها طفلاً وهو يرتدي ملابس الرياضة وحمي الكرة.

وتبين أن الصورة التقطت له على هامش مباراة خاضها مع فريق الناشئين في نادي الزمالك. ويشار إلى أن الفنان شارك مؤخراً في حملة السخرية التي أطلقت تعليقاً على قرار أصدره رئيس الوزراء المصري وقضى بإعادة فتح المقاهي بطاقة استيعابية لا تتخطى الـ 25 في المئة.

ولهذه الغاية نشر على حسابه الخاص على "إنستغرام" فيديو سجل خلال تصوير أحد مشاهده في فيلم "نور عيني". وظهر فيه مع الفنان عمرو يوسف وهما يتشاجران. ووضع سيناريو طريفاً من خلال إضافة صوته إلى حركات الأخير الذي بدا وهو يسدد إليه لكمة.

وجاء في الحوار المركب: "مصدقتش لحظة إنك تروح القهوة من غيري"، "كدبت عليك علشان القهوجي قالي متجبش صاحبك اللي دايما بيطلب شاي"، "قوله إني لحد ما أموت هفضل أطلب شاي".

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