دخلت النجمة العالمية​ بيونسيه ​في صراع قوي مع النجمة ​بريتني سبيرز ​للفوز بلقب "​Queen B​ " الذي يطلق عادة على بيونسيه. فقد قررت سبيرز أن تخطف هذا اللقب من بيونسيه.

ونشرت منذ أيام عبر صفحتها الخاصة صورة نحلة وعلقت عليها باسم "Queen B" مما أثار الجدل بين محبي بيونسيه الذين انتقدوا بريتني واعتبروها مستفزة، خاصة وأنها تركت تعليق كتبت فيه: "إلى كل محبيني الذين ينادونني بـQueen B أعتقد أن هذا سيكون أكثر دقة"، في إشارة إلى وعلّقت إحدى المعجبات ببريتني: " كما هو الحال دائماً لمعجبي بيونسيه المرتبكين، يجب أن تعرفوا أن بريتني كانت تسمى "Queen B"، قبل بيونسيه بوقت طويل".

وفي تعليق آخر، كتبت: " بريتني أفضل من بيونسيه.. فأنا أجد بيونسيه "تبالغ" على الدوام، وأعتقد أنها تحاول منافستها بشدّة". في المقابل، رفض بعض الأشخاص أن تطلق بريتني هذا اللقب على نفسها الذي انطبع باسم بيونسيه لسنوات.

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