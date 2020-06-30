إحسان دعدوش مصاب بكورونا ويرفض الذهاب إلى المستشفى

كشفت الفنانة العراقية آلاء حسين إصابة مواطنها وزميلها الفنان إحسان دعدوش بالمرض الناتج عن عدوى فيروس كورونا المستجد.

ونشرت على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة للأخير وأرفقتها بمناشدة جاء فيها: "زميلنا الحبيب المبدع مصاب بكورونا وبحاجة لطبيب يتابع الحالة وعلى النفقة الخاصة كونه محجور منزلياً ويرفض الذهاب إلى المستشفى".

وتفاعل معها الكثير من المتابعين الذين تمنوا للفنان الشفاء العاجل. ويذكر أن إحسان هو الفنان الثاني الذي أعلنت إصابته بالعدوى. وسبقته إلى ذلك الفنانة فوزية حسن، علماً أنه عبر عن دعمه لها من خلال حسابه على "فيسبوك" حيث كتب: "اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك أن تشفيها وتمدها بالصحة والعافية اللهم إنك على كل شيء قدير".

وأضاف: "الشفاء العاجل للفنانة القديرة فوزية حسن وذلك لإصابتها بفيروس كورونا، دعواتنا لها بالشفاء العاجل بإذن الله والشفاء لكل المرضى والمصابين وتقديم لهم كل الاهتمام والرعاية". ويذكر أن الفنان يتمتع بمكانة مهمة في أوساط الفنانين الكوميديين العراقيين علماً أنه متزوج وله 5 أولاد.

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