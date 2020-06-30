كايتي بيري تكشف عن محاولتها الانتحار لسببين!

القاهرة – لايف ستايل
كشفت المغنية العالمية كيتي بيري عن محاولتها الإنتحار في العام 2017، لسببين، الأول يتعلق بحياتها الشخصية والثاني بحياتها المهنية، بحيث انفصلت في ذلك العام عن خطيبها الحالي، الممثل العالمي أورلاندو بلوم، ولم ينجح ألبومها Witness في المنافسة ضمن لوائح الغناء العالمية.
وقالت في مُقابلة إذاعية مع برنامج SiriusXM CBC: "كانت مهنتي ترتفع وترتفع وترتفع ثم حصل تحول صغير، لم يكن بتلك الضخامة من منظور خارجي، ولكن بالنسبة إلي كان مثل الزلزال. لقد أعطيت الكثير، وكسرني ذلك التحول حرفيًا إلى نصفين. لقد انفصلت عن حبيبي، الذي أصبح الآن والد طفلي المنتظر".
وكشفت بيري أن إيمانها ساعدها على الشفاء مع مرور الوقت، وقالت: "كان من المهم جداً أن أتحطم حتى أجد النواقص لدي بطريقة مختلفة تماماً. وأن أكون أكثر بُعداً من مجرد عيش حياتي كنجمة البوب طوال الوقت. الامتنان هو على الأرجح الشيء الذي أنقذ حياتي، لأنني إذا لم أجده، لكنت سأتخبط في حزني وربما انتحرت، لكنني وجدت طرقًا لأكون ممتنة. عندما يكون الأمر صعبًا حقًا، أقول لنفسي: "أنا ممتنة، أنا ممتنة رغم أنني في مزاج سيء".
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