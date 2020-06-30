للمرة الأولى دنيا بطمة تظهر حملها بوضوح

للمرة الأولى منذ إعلان حملها نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صوراً أظهرت من خلالها حملها. وبدت في إحداها مرتدية فستاناً طويلاً بنقشة الورود أظهر امتلاء بطنها.

ومنعت خاصية التعليقات وكتبت: "اللهم أعيذ ما في رحمي بكلماتك التّامة، ومن كلّ شيطان وهامّة ومن كلّ عين لامّه اللهم أسألك أن تحفظه وتجعله معافى كامل الخلقة، اللهم حسّن خَلقه وخُلقه، وسهّل حمله ومخرجه، واجعله قرّة عين لي ولوالده، واجعله من عبادك الصّالحين" محققة أكثر من 121 ألف إعجاب.

وظهرت في صورة أخرى مرتدية فستاناً واسعاً باللون الأسود. ويشار إلى أنها نفت في وقت سابق بطريقة غير مباشرة أخباراً شاعت مؤخراً واشارت إلى حدوث خلاف بينها وبين زوجها المنتج محمد الترك. ولهذه الغاية نشرت فيديو للأخير قامت بتسجيله بنفسها وظهر فيه وهو يقوم بالتسوق في أحد متاجر الأطفال لاختيار ملابس المولود المنتظر. وتلقى على إثر هذا العديد من التعليقات الساخرة التي ركزت على زيادة وزنه حيث بدا هذا من خلال امتلاء بطنه بحسب عدد من الناشطين.

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