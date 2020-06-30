تطورات جديدة في أزمة أغنية أحمد سعد وحسن شاكوش

بعد أن قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، منع طرح أغنية “100 حساب”، والتي يقدمها المطرب أحمد سعد بمشاركة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وخاطبت شركة "مزيكا" لمالكها المنتج محسن جابر، والمسؤولة عن إنتاج الأغنية، علمت "لها"، أن الأزمة في طريقها للحل.

أكد المصادر أن الأغنية سوف تطرح قريباً وذلك بعد أن منعت الشركة من طرح الأغنية بسبب عدم امتلاك شاكوش تصريحًا لمزاولة المهنة.

وصرح مصدر من نقابة الموسيقيين أن إبراهيم كامبا مدير أعمال شاكوش، تقدم بطلب لكي يجتمع بمجلس نقابة الموسيقيين، برئاسة الفنان هاني شاكر، لإيجاد حل بشأن عدم إعطائه تصريحاً بمزاولة المهنة، وفي حالة موافقة النقابة على إعطائه التصريح سوف يتم طرح الأغنية بالاتفاق مع المنتج محسن جابر، والذي استجاب لمخاطبة المهن الموسيقية بمنع ظهور مطرب المهرجانات في أي عمل غنائي تابع لشركة معروفة دون حصوله على تصريح من النقابة.

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