تعليق من رامز جلال عن إبن غادة عادل يحدث ضجة

نشر الفنان رامز جلال على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" صورة جمعته بالنجمة غادة عادل ونجلها الأصغر، معلقًا عليها بقوله: "تخيلوا لما ده يبقى ابن غادة عادل الصغير أمال الكبير عامل إزاى.. بحبك يا بودي".

ورد الشاب بتعليق مع ايموجي لوجوه تضحك كتب له: "بحبك يا رموز والله". ومن ثم نشر الشاب الصورة نفسها وعلق عليها: "رامز جلال نجم اليوتيوب". وأثار تعليق رامز الطريف ضجة كبيرة بين متابعيه الذين تفاعلوا بكثافة مع الصورة، لافتين الى أنه لا يمكنه ان يتخلى عن تعليقاته القوية والمضحكة.

وكان الفنان المصري قد أعلن تحضيره لمشروع فيلم سينمائي يعود به إلى شاشة السينما بعد عامين من الغياب، حيث كان آخر ظهور له في السينما في فيلم "سبع البرمبة"، والذي شاركته في بطولته النجمة جميلة عوض، وظهر فيه النجوم أحمد السقا وأمير كرارة وياسر جلال كضيوف شرف.

على صعيد آخر، بدأت غادة عادل في تحضيرات فيلم "قمر 14"، والذي تشارك في بطولته مع خالد النبوى وأحمد الفيشاوي وينتمى العمل للبطولة الجماعية، ويشارك في الفيلم عدد من النجوم على رأسهم أمينة خليل وشيرين رضا وأحمد مالك وبيومى فؤاد ومحمد علاء وأسماء أبو اليزيد إخراج هادى الباجورى ومن المقرر أن ينطلق التصوير الأسابيع القليلة المقبلة.

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كما تنتظر غادة عادل عرض فيلم "البعض لايذهب للمأذون مرتين"، للنجم كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ومحمد ثروت.

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