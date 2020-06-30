شقيق شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة الإساءة لمدير أعمالهاشقيق شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة الإساءة لمدير أعمالها

أعلن المنتج ياسر خليل، منذ يومين أنه أقام دعوى قضائية ضد محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، بسبب الإساءة لسمعته، من خلال ترويج أنه على علاقة غير شرعية بفتاة، من أبرز متابعي شيرين على مواقع السوشيال ميديا، وأذاع محمد أن السر وراء تلك العلاقة هو الإساءة لشيرين وحسام حبيب.

تواصلت مع محمد عبد الوهاب، الذي أكد أنه لا يعرف شيئاً عن هذا الموضوع، وأنه لم يتحدث عن ياسر خليل سواء من قريب أو بعيد، وأن التغريدات التي انتشرت منسوبة له وفيها إساءة لمدير أعمال شقيقته السابق، لا يعرف عنها أي شيء ولا تمت له بصلة.

وكانت تغريدات قد انتشرت على "تويتر" منسوبة لحساب يحمل اسم محمد عبد الوهاب قد ادعت أن السبب في شائعة انفصال شقيقته عن زوجها المطرب حسام حبيب فتاة من متابعات شقيقته على مواقع التواصل بتحريض من ياسر خليل مدير أعمالها السابق، وهو ما عده الأخير إساءة له وتشهيراً به وقرر رفع الأمر للقضاء للفصل فيه.

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