بيرين سات تتهرّب من الصحافة وتدعم المثلية

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"الخليج 365" من بيروت: تهرّبت النجمة التركية ​بيرين سات​ من الإجابة على أسئلة الصحفيين وتحديداً حول التعليقات السليية التي تلقتها بسبب مشاهدها الجريئة في مسلسلها الأخير "الهدية" الذي عرض على منصة نتفليكس كأحد إنتاجاتها التركية الأصلية ولاقى نسب مشاهدة عالية، كما رفضت الممثلة التركية ان يلتقط المصورون صوراً لها، الا انها عاملتهم بلطف وإحترام.

وكانت سات قد إتُهمت مؤخراً بالشذوذ، وتعرّضت لإنتقادات لاذعة وصلت بعضها لحد الشتائم، بعد إعلانها دعم المثليين.

حيث نشرت عبر صفحتها الخاصة علم قوس القزح، الذي يرمز للمثليين ولميولهم، وطالبت من الجميع إحترامهم.

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