خاص|انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة: أجلنا موعد انطلاق الدورة الرابعة لتكون الأمور أكثر وضوحًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد الجزار:

قال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، إنهم قرروا تأجيل موعد انطلاق الدورة الرابعة للمهرجان، لتكون في نهاية أكتوبر بدلاً من سبتمبر حتي تكون الأمور أكثر وضوحًا على مستوى العالم في ظل تفشي انتشار جائحة كورونا.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "في ظل الظروف التي يعشيها العالم، وجدنا أنه من الأفضل التأجيل لمدة شهر واحد فقط، حتى تكون الأمور أكثر وضوحًا، لأن العالم كله بدأ في اتخاذ إجراءات التعايش بشكل فعلي، فالدول الأوروبية ستفتح أبوابها في يوليو، وهناك دول أخرى ستفتح مجالها الجوي في أغسطس، ومن المتوقع أن يتغير شكل العالم كله في أكتوبر، وهذا ما نطمح إليه حتى يكون لدينا مرونة أكبر في استضافة ضيوف المهرجان من جميع دول العالم، أيضا تكون الأمور قد اتضحت بشكل كامل في مصر، وتحسن للأفضل كما نتمنى".

وعن إذا كان مركز المؤتمرات الذي سيقام فيه المهرجان لأول مرة هذا العام، له علاقة بالتأجيل، قال: "أؤكد أن مركز المؤتمرات لم يمثل أي عقبة بالنسبة لنا، ولم يكن له أي دور في اتخاذ قرار التأجيل، بل من المقرر أن يكون متاحًا حتى لو عقدنا الدورة في أغسطس، وهو مهيأ بشكل جيد جدًا بداية من شهر أبريل هذا العام، وهو صرح كبير ومهم ونقلة مهمة للمهرجان ذاته.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي، قد أعلن أمس عن تأجيل موعد انطلاق دورته الرابعة لتكون في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر المقبل، بدلا من انعقادها في 24 سبتمبر.