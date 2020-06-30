الموزع أحمد عبدالسلام يكشف تفاصيل تعاونه مع إليسا في ألبومها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الموزع الموسيقي أحمد عبد السلام عن تعاونه مع الفنانة إليسا بألبومها المقرر طرحه في عيد الأضحي، من خلال 3 أغاني، من كلمات الشعراء بهاء الدين محمد، وأحمد الجندي، وأسامه مصطفى، وألحان مدين، ومحمد يحيي.

وقال، الموزع الموسيقي أحمد عبد السلام في تصريح خاص لـ"الخليج 365"،: " انتيهنا تماما من الأغاني من حوالي أسبوع، وأقدم بالتعاون مع الفنانة إليسا ألوان موسيقية جديدة ومختلفة عن تجاربها السابقة، إذ تنوعت موسيقى الأغاني الثلاثة بين الهيب هوب والريجي والسلو روك".

وأضاف،: "ووزعت بالألبوم أغاني (هاعتبرك مت) من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، و(وأنت قصادي) من كلمات الشاعر أحمد الجندي، ولحن الأغنيتين الملحن محمد مدين، ومن كلمات الشاعر أسامه مصطفى والملحن محمد يحيي، وزعت ثالث أغنية وهي بعنوان (ليك لوحدك)".

الموزع أحمد عبد السلام كان قد تعاون من قبل مع الفنانة إليسا، بمجموعة أغان منها: "تعبت منك"،"حب كل حياتي"، "أغلى الحبايب"، "مش عارفة ليه"، "من قلبي وقلبك"، و"مفيش أسباب".

إليسا اتفقت مع مسئولى شركة روتانا، على طرح ألبومها الذي يحمل عنوان أغنيتها اللبنانية "يا أبو جرافي"، خلال عيد الأضحى ،ويضم ألبومها 17 أغنية، منها "ياوجعي أنا"، و"هاعتبرك مت" و"حبة اهتمام" و"عظيمة".